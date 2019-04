'AIVD en MI5 gestopt met samenwerking met Oostenrijkse diensten'

De AIVD deelt vrijwel geen informatie meer met de Oostenrijkse binnenlandse veiligheidsdienst BVT. Volgens de Oostenrijkse krant Der Standard heeft de AIVD het contact met Wenen zo goed als verbroken.

Aanleiding zijn de banden die regeringspartij FPÖ onderhoudt met Rusland. De AIVD zou bang zijn dat de Russen inzicht krijgen in de werkwijze van de Nederlandse veiligheidsdiensten en dat AIVD-gegevens in handen komen van het Kremlin.

Ook de Britse geheime dienst MI5 heeft de verhouding met de Oostenrijkers om die reden op een laag pitje gezet, bevestigt het Oostenrijkse parlementslid Peter Pilz aan het Britse persbureau Reuters.

Verenigd Rusland

Westerse veiligheidsdiensten maken zich al langer zorgen om de banden tussen de FPÖ en Verenigd Rusland, de partij van president Poetin. In 2016 tekenden de partijen een officieel vriendschapsverbond.

Toen de FPÖ een jaar later in de Oostenrijkse regering kwam, stopte deze samenwerking niet. Nadat de Russische ex-spion Sergej Skripal was vergiftigd in Engeland, zetten de meeste EU-landen Russische diplomaten het land uit. Onder druk van de FPÖ weigerde Oostenrijk daarin mee te gaan. De regering in Wenen beriep zich daarbij op een "traditie van neutraliteit".

De FPÖ is niet de grootste partij in de Oostenrijkse coalitie, maar de rechts-populistische partij levert wel de ministers die over de veiligheidsdiensten gaan: minister Kunasek van Defensie en minister Kickl van Binnenlandse Zaken.