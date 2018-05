Russische ex-spion Skripal ontslagen uit ziekenhuis

De Russische ex-spion Sergej Skripal is weer uit het ziekenhuis. Hij werd ruim twee maanden geleden in kritieke toestand opgenomen, nadat hij in zijn huis in de Britse stad Salisbury vergiftigd was met zenuwgas.

De vergiftiging leidde tot een diplomatieke rel tussen Groot-Brittanniƫ en Rusland; de Britten zeggen dat de Russen achter de vergiftiging zitten. Andere landen steunen de Britse versie.

Minister Blok heeft in Londen met zijn ambtgenoot Boris Johnson overlegd over Russische betrokkenheid. Na afloop zei hij dat hij van Johnson geen extra bewijs heeft gekregen voor de Russische schuld, maar dat hij het wel plausibel vindt dat Rusland erachter zit.

Pizzeria

De dochter van Skripal, Joelia, werd ook vergiftigd. Zij werd al eerder uit het ziekenhuis ontslagen.

Er werd aanvankelijk gedacht dat de Skripals waren vergiftigd in een pizzeria in Salisbury, maar Scotland Yard ontdekte vooral in hun huis en op de knop van de buitendeur een hoge concentratie van het zenuwgas novitsjok.

Op andere plekken in de stad waar ze waren geweest, werden lagere concentraties van het zenuwgas aangetroffen. Sergej en Joelia Skripal werden bewusteloos op een bankje in een park aangetroffen.