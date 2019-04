Het internet is niet meer heilig, ook westerse overheden willen verandering

Blokkades en censuur

In andere delen van de wereld is er al langer sprake van strenge regelgeving. Sociale media die in China actief zijn hebben bijvoorbeeld zwarte lijsten met woorden die moeten worden gefilterd. Ook is er in 2016 een wet aangenomen die het mogelijk maakt om bedrijven te straffen die zonder toestemming informatie online laten circuleren. Amerikaanse platforms spelen er eigenlijk geen rol van betekenis.

In Iran zijn Twitter, Telegram en Instagram belangrijker. Begin dit jaar werd aangekondigd dat die laatste, in navolging van de andere platforms, zal worden geblokkeerd. Volgens de overheid in verband met de nationale veiligheid. Daarnaast kent het een internetpolitie, die op deur komt kloppen als iemand het in de ogen van de overheid wel heel erg bont maakt. De staat probeert daarnaast sommige posts te verwijderen, al lukt dat niet altijd.

In Rusland is er al tijden een kat-en-muisspel gaande tussen Telegram en de overheid, dat de chatdienst wil blokkeren zolang het bedrijf geen encyptiesleutels wil afgeven. Inmiddels dreigt de overheid VPN-diensten, waarmee gebruikers de blokkade kunnen omzeilen, te blokkeren.