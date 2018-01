​Angst voor 'meningenpolitie' na invoer Duitse Facebook-wet

"Alstublieft geen meningenpolitie", schrijft de Duitse krant Bild. Het is een van de vele kritische reacties op de nieuwe 'Facebook-wet' die in Duitsland op 1 januari van kracht is geworden. Volgens de Netzwerkdurchsetzungsgesetz moeten tweets en Facebookposts met een "duidelijk wetsovertredende" inhoud binnen 24 uur verwijderd worden.

Meteen in de eerste dagen van 2018 ontstond er een flinke rel nadat Twitter een bericht van AfD-politica Beatrix von Storch had verwijderd. In reactie op een Arabische nieuwjaarsgroet van de Keulse politie, schreef ze: "Denkt u daarmee de barbaarse islamitische horde groepsverkrachters in de toom te houden?"

Volgens Twitter overtrad ze de "regels over hatelijke inhoud" en de dienst blokkeerde haar account voor 12 uur. Tweets van een andere AfD-politica en van het satirische magazine Titanic over Von Storch werden gewist, volgens Facebook omdat ze "lokale regels" overtraden.

Gewaarschuwd

De tweets werden verwijderd zonder dat een rechter zich erover had gebogen en vaststond of daadwerkelijk een juridische grens was overschreden. "Dat is precies waar we bang voor waren en waarvoor we hebben gewaarschuwd", zegt AfD-partijvoorzitter Alexander Gauland tegen de ARD. "Het gaat hier niet om smaak, het gaat om de vrijheid van meningsuiting."