Britse regering: nieuwe, strenge regels voor techbedrijven

De Britse regering wil dat techbedrijven en sociale media beboet kunnen worden als ze er niet in slagen om gewelddadige content op tijd van de site te halen. Het gaat onder meer om propaganda voor terrorisme, kindermisbruik, wraakporno, intimidatie en nepnieuws.

In een voorstel, dat in handen is van Britse media, zegt de regering te kijken naar de mogelijkheid om boetes op te leggen, websites te blokkeren en topmensen van techbedrijven aan te pakken als gewelddadige content niet snel genoeg wordt verwijderd.

Ook wil de regering dat er een toezichthouder komt om de nieuwe regels na te leven. Die zou, meldt de BBC, door de sector zelf gefinancierd moeten worden. Of er een nieuwe toezichthouder moet komen of dat een bestaande toezichthouder meer macht moet krijgen, is volgens de omroep nog niet bepaald.

Britse ministers zeggen daarnaast dat sociale media materiaal dat oproept tot zelfkastijding of zelfmoord snel offline moeten halen. Dat kwam hoog op de agenda in het land nadat de 14-jarige Molly Russell in 2017 zelfmoord had gepleegd. Haar familie vond na haar dood materiaal op haar Instagram-account over zelfmoord en depressie. Haar vader houdt Instagram deels verantwoordelijk voor haar dood.

Zelfregulering voorbij

Volgens de Britse minister van Digitale Zaken, Cultuur, Media en Sport is de tijd van zelfregulering voor de onlinebedrijven voorbij. "Vrijwillige acties van de industrie om online gevaren tegen te gaan, gaan niet ver genoeg." Zijn collega van Binnenlandse Zaken stelt dat tech-giganten en sociale media "de morele plicht hebben om jonge mensen te beschermen".

TechUK, een belangenorganisatie voor de tech-industrie in het Verenigd Koninkrijk, zegt tegen de BBC dat de regering duidelijk moet maken hoe de regels een balans vinden tussen fundamentele rechten en het voorkomen van geweld. Een Britse denktank reageert echter woedend en noemt de plannen een "historische aanval" op de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.