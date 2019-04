Australië gaat websites straffen voor video's met 'weerzinwekkend geweld'

Voortaan kunnen de autoriteiten in Australië flinke boetes uitdelen aan socialemediaplatforms die gewelddadig beeldmateriaal niet snel genoeg verwijderen. In de meest extreme gevallen kunnen topmensen bij techbedrijven zelfs tot drie jaar cel krijgen.

De wet wordt aangescherpt naar aanleiding van de aanslagen in Christchurch, Nieuw-Zeeland, waarbij de Australische dader beelden van het bloedbad live deelde op Facebook. De regel is hoogstwaarschijnlijk een wereldprimeur, zei de Australische minister van Justitie in het parlement.

De maatregel richt zich op "weerzinwekkend gewelddadig" beeldmateriaal, zoals video's van terroristische aanslagen, moorden, verkrachtingen of ontvoeringen. Als websites als Facebook, Twitter, YouTube, 4chan of 8chan dat soort filmpjes niet snel genoeg verwijderen, kunnen ze boetes krijgen die oplopen tot 10 procent van de jaarlijkse winst. Facebook verdient jaarlijks miljarden.

Bedrijven niet blij

Het is de bedoeling dat de platforms melding maken van gewelddadige filmpjes bij de Australische politie. Hoe lang de bedrijven vervolgens de tijd krijgen om de video's te verwijderen is nog niet helemaal duidelijk. De Christchurch-schutter deelde zo'n 17 minuten aaneengesloten beelden van de aanslagen via Facebook.

"Waarschijnlijk gaat het om ongeveer een uur en dat is best kort", zegt techredacteur Joost Schellevis in het NOS Radio 1 Journaal. "Er wordt zoveel geüpload op YouTube en Facebook dat er ongetwijfeld dingen doorheen zullen glippen."

De platforms zeggen zelf dat ze al hard bezig zijn met het weren van gewelddadige filmpjes. Een lobbygroep die techbedrijven als Verizon, Facebook en Amazon vertegenwoordigt, zegt dat er niet goed is nagedacht over de Australische wet.

Ook zorgen over privacy

Ook uit andere hoeken klinken zorgen over de nieuwe regels, zegt correspondent Eva Gabeler. "Tegenstanders maken zich zorgen over de privacy van internetgebruikers en de veiligheid van klokkenluiders." Andere critici zijn bang voor censuur en een afname van investeringen in Australië.

De conservatieve regering van Australië is niettemin blij met de nieuwe wet. "Australiërs waren het er nagenoeg unaniem mee eens dat sociale media meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat er op hun websites gedeeld wordt."