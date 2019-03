Facebook wil livestreams beperken na aanslag Christchurch

Facebook onderzoekt manieren waarop de livestream-functie van het platform kan worden beperkt. Dat schrijft Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg in een open brief over de aanslag in Christchurch. De brief van de operationeel directeur van de techgigant is gepubliceerd in de New Zealand Herald en wordt verstuurd naar alle Facebook- en Instagramgebruikers in Nieuw-Zeeland.

De dader van de aanslag zond twee weken geleden live via Facebook uit hoe hij vijftig moskeegangers doodschoot. "Velen van jullie hebben terecht vragen gesteld over hoe online platforms als Facebook zijn gebruikt voor de verspreiding van verschrikkelijke video's van de aanslag. We hebben de kritiek dat we meer moeten doen gehoord en zijn het ermee eens", schrijft Sandberg.

Wat Facebook concreet wil ondernemen, blijft onduidelijk, maar Sandberg zegt "te verkennen" of de mogelijkheid om een uitzending te beginnen kan worden ingeperkt voor mensen die zich eerder hebben misdragen. Ook wordt onderzocht hoe bewerkte versies van video's met geweld sneller herkend kunnen worden door Facebook, om de verspreiding ervan te voorkomen.

Haatgroepen

"Mensen met slechte bedoelingen zullen altijd proberen onze veiligheidsmaatregelen te omzeilen. Daarom moeten we hard blijven werken om ze voor te blijven." Een andere maatregel die Sandberg aankondigt is het verwijderen van Australische en Nieuw-Zeelandse "haatgroepen" op Facebook.

De topvrouw van het bedrijf herhaalt in de brief verder dat Facebook en Instagram strengere regels krijgen om extreem-rechtse uitingen en die van afscheidingsbewegingen aan te kunnen pakken.

Gruwelijke uitzendingen

Internationaal is er veel kritiek op bedrijven als Facebook en YouTube vanwege de omgang met gewelddadige video's. In Frankrijk zijn beide bedrijven aangeklaagd vanwege de verspreiding van de beelden van de aanslag in Christchurch. Sinds Facebook de livestream-functie invoerde zijn meermaals gruwelijke misdaden live uitgezonden op het platform, wat steeds tot veel kritiek leidde.