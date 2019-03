Strengere regels Facebook tegen extreem-rechts toegejuicht, maar ook twijfel

Experts vinden het een goede zet dat Facebook scherper naar extreem-rechtse uitingen gaat kijken, maar wijzen er ook op dat het een grijs gebied is en dat dergelijke uitingen zullen blijven verschijnen. Het platform maakte gisteren bekend het onderscheid tussen white supremacy, white nationalism en white separatism vanaf volgende week op te heffen op Facebook en Instagram.

Daarmee worden alle teksten verbannen die onder een van deze noemers valt. Eerder gebeurde dat alleen met teksten waarin white supremacy werd uitgedragen.

"Die term zegt in feite dat het blanke ras superieur is aan andere rassen en dat andere rassen gedomineerd moeten worden", zegt Marloes van Noorloos, universitair docent strafrecht aan de universiteit van Tilburg. "De andere twee zeggen in feite dat witte mensen in een aparte staat moeten wonen en niet moeten mengen met andere rassen."

Veranderingen

Het gevolg van het nieuwe Facebook-beleid is dat straks teksten als "Ik ben een trotse witte nationalist" en "Immigratie verscheurt dit land, wit separatisme is het enige antwoord" zullen worden verwijderd, schrijft techsite Motherboard.

Gebruikers die dergelijke berichten plaatsen op Facebook of ernaar zoeken, zullen door Facebook worden gewezen op het bestaan van 'Life After Hate'. Dat is een organisatie die mensen helpt om uit haatgroepen te stappen. Een woordvoerder van Facebook bevestigt dat de veranderingen ook gelden voor gebruikers in Nederland en dat ook zij worden gewezen op het bestaan van deze organisatie.