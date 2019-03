Facebook en YouTube aangeklaagd voor verspreiding Christchurch-video

Facebook heeft eerder naar buiten gebracht dat de originele video in totaal 4000 keer is bekeken voordat die werd verwijderd. YouTube zei tegen The Washington Post dat er op een gegeven moment elke seconde een nieuwe upload bij kwam. "Deze tragedie was bijna bedacht met het doel om viral te gaan", stelde YouTube.

Premier Ardern van Nieuw-Zeeland zei vorige week dat er wordt gekeken naar de rol die sociale media bij de aanslag hadden en welke stappen kunnen worden genomen, ook op internationaal niveau. "Sociale platforms zijn de uitgever, niet alleen de postbode. Het kan niet zo zijn dat ze alleen maar winst maken en helemaal geen verantwoordelijkheid hebben", zei ze.

Ook in de VS is kritiek op de techbedrijven. Volgens Bennie Thompson, lid van het Huis van Afgevaardigden, moet de prioriteit liggen bij het tegengaan van de verspreiding van "deze giftige en gewelddadige ideologieën". Hij is bang dat mensen geïnspireerd raken door de beelden en de aanslag kopiëren.