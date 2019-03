Facebook: livestream aanslag Nieuw-Zeeland minder dan 200 keer bekeken

De livestream die afgelopen vrijdag toonde hoe de schutter in Nieuw-Zeeland in twee moskeeën een bloedbad aanrichtte is minder dan 200 keer bekeken. Dat zegt Facebook in een nieuwe verklaring. De schutter had een camera op zijn hoofd geplaatst en filmde daarmee alles wat hij deed.

Volgens het platform duurde het 29 minuten vanaf het moment van live-gang voordat iemand de video voor het eerste meldde; toen de schutter live was maakte hier niemand melding van. In totaal werd de originele video 4000 keer bekeken voordat deze werd verwijderd, het merendeel dus pas nadat de livestream al was afgelopen.

Facebook meldde zondag dat het in het eerste etmaal 1,5 miljoen video's van de aanslag wereldwijd heeft verwijderd. Daarvan zijn 300.000 uploads na publicatie offline gehaald.

Bij de aanslagen in Christchurch kwamen 50 mensen om het leven. Nog eens 34 mensen raakten gewond.

Worsteling met tegengaan uploads

Facebook zegt dat nog voordat het bedrijf op de hoogte was van het bestaan van de video, er al een link naar een kopie van de beelden was gepost op online-discussieplatform 8chan. Dit is een soort vrijplaats met ruim baan voor extremistische ideeën.

Al op vrijdag werd duidelijk dat het voor de techplatforms heel lastig was om alle video's met beelden van de aanslag die werden geüpload te verwijderen. Facebook heeft in totaal 800 versies van de aanslagbeelden gerapporteerd.

Ook YouTube worstelde flink met de verspreiding van de video. In gesprek met The Washington Post zegt het bedrijf dat er op een gegeven moment elke seconde een nieuwe upload bij kwam. "Deze tragedie was bijna bedacht met het doel om viral te gaan", zegt de chief product officer van het videoplatform.

Ongekende maatregelen

YouTube besloot vanwege de toestroom "ongekende maatregelen" te nemen: zoekfuncties werden tijdelijk uitgezet en menselijke moderatoren werden er tijdelijk tussenuit gehaald, zodat de automatische systemen direct video's konden verwijderen.

En net als bij Facebook doken er verschillende versies op: "veel video's waren zodanig veranderd dat het voor YouTubes detectiesysteem lastig was te herkennen", schrijft de krant. In tegenstelling tot Facebook, wil YouTube tegen de Post niet vertellen hoeveel video's er in totaal zijn verwijderd.