VS: Revolutionaire Garde Iran is terroristische organisatie

De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de Revolutionaire Garde in Iran voortaan beschouwt als terroristische organisatie. Het besluit lekte afgelopen weekend al uit.

De sanctie houdt onder meer in dat de tegoeden die het korps zou kunnen hebben in de VS worden bevroren. Ook is het voor Amerikaanse bedrijven voortaan verboden om zaken te doen met de Revolutionaire Garde.

Wat het effect zal zijn, is onduidelijk. Het was voor Amerikaanse bedrijven al verboden om zaken te doen met bedrijven in Iran. Het is voor het eerst dat de VS een onderdeel van een buitenlands leger officieel beschouwt als terreurorganisatie.

'Gericht tegen Iraanse invloed'

De Iraanse staatstelevisie noemt het Amerikaanse besluit strijdig met het internationaal recht. "Geen enkel land heeft het recht om het leger van een ander land terroristisch te noemen", aldus de tv-zender.

Volgens het commentaar van de staatstelevisie is de Amerikaanse maatregel gericht tegen de invloed van Iran in het Midden-Oosten en het Iraanse succes in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat.

Elitekorps

Trump betitelt het land als schurkenstaat en trok zich vorig jaar terug uit het nucleaire akkoord met Iran.

De Revolutionaire Garde is het elitekorps van het Iraanse leger en valt rechtstreeks onder de geestelijk leider van het land, ayatollah Khamenei.