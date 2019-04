'VS bestempelt Iraanse Garde als terreurorganisatie'

De Verenigde Staten gaan de Iraanse Revolutionaire Garde bestempelen als een terroristische organisatie. Dat melden het persbureau Reuters en The Wall Street Journal op basis van bronnen binnen de Amerikaanse regering. Het besluit zou snel worden bekendgemaakt, mogelijk maandag.

De Revolutionaire Garde is het militaire elitekorps van Iran en valt rechtstreeks onder de geestelijk leider, ayatollah Khamenei. Er zijn al jaren speculaties dat de VS het korps als terroristisch wil kwalificeren, maar tot nu toe kwam het niet zover.

President Trump laat zich geregeld hard uit over de Iraanse machthebbers. Hij trok zich vorig jaar terug uit het nucleaire akkoord met Iran, dat volgens hem "een schurkenstaat" is. Trump wordt in die harde aanpak gesteund door minister Pompeo van Buitenlandse Zaken.

Voor het eerst

Het is volgens Reuters voor het eerst dat de VS een buitenlands leger een terroristische organisatie noemt. Tot nu toe legde het land wel sancties op aan mensen en organisaties met banden met de Revolutionaire Garde, maar het korps zelf bleef buiten schot.

Tegenstanders van het besluit zijn bang dat vijandige regeringen nu op hun beurt het Amerikaanse leger als terroristische beweging zullen aanmerken. Twee jaar geleden waarschuwde een hoge Iraanse commandant daar al voor.