Opnieuw kind van Nederlandse Syriëganger overleden

Afgelopen nacht is in Syrië opnieuw een kind van een Nederlandse Syriëganger overleden. Dat bevestigt het Al Hayat-ziekenhuis, waar het kind werd behandeld, tegenover de NOS. Het meisje, de driejarige dochter van jihadiste Angela B., had een hoofdwond, die ze naar verluidt had opgelopen bij een bombardement op Baghouz. Dat was tot voor kort het laatste bolwerk van terreurgroep IS.

"Ze zaten in een tentje, het meisje stak haar hoofd naar buiten en werd door een granaatscherf geraakt", zegt de advocaat van de familie van het omgekomen kind tegen de Volkskrant over de verwondingen van het meisje. "Ze heeft erg geleden."

B., die in 2014 uit Soesterberg vertrok naar Syrië om zich bij IS aan te sluiten, is opgepakt door Koerdische strijders. Die streden de afgelopen weken bij Baghouz met de terroristische groepering en meldden eind vorige maand dat ze de strijders in het laatste bolwerk van het zogenoemde 'kalifaat' hadden verslagen. Inmiddels zit B. vast in vluchtelingenkamp Al-Hol, waar ook andere vrouwen met kinderen zitten.

Tweede kind

Het is het tweede Nederlandse kind van een jihadist dat na aanhouding door Koerdische troepen komt te overlijden. Begin maart stierf de pasgeboren zoon van de Nederlandse IS-strijder Yago Riedijk aan een longinfectie in een vluchtelingenkamp.

Het Rode Kruis zei deze week "zeer bereid" te zijn om vrouwelijke jihadisten en hun kinderen op te halen uit Koerdische kampen in Noord-Syrië.