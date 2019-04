Google schrapt adviesraad ethische dilemma’s na kritiek over samenstelling

Negen dagen na de aankondiging schrapt Google alweer zijn adviesraad voor ethische dilemma's. Het idee was dat acht experts het bedrijf advies zouden gaan geven over complexe vraagstukken omtrent kunstmatige intelligentie, zoals gezichtsherkenning. Maar er ontstond al snel kritiek.

"Het is duidelijk geworden dat de raad in de huidige situatie niet kan functioneren zoals we hadden gewild. Daarom stoppen we met de raad en gaan we terug naar de tekentafel", laat het bedrijf in verklaring weten.

Er waren binnen en buiten Google zorgen over de samenstelling van de raad. Met name de aanstelling van twee experts, de president van de conservatieve organisatie The Heritage Foundation - Kay Coles James - en de bestuursvoorzitter van een drone-bedrijf leidde tot vragen. Volgens tegenstanders zou Coles James negatief denken over lhbt'ers en immigratie.

'Too little, too late'

Het schrappen van de raad is een opvallende zet, omdat kunstmatige intelligentie een belangrijke ontwikkeling is voor Google. Tegelijkertijd noemde Jeroen van den Hoven, hoogleraar ethiek en technologie aan de TU Delft, eerder deze week de opzet een vorm van ethics washing.

"Het is een poging om iets te doen met ethiek, maar verkeerd uitgevoerd. Ethiek en vertrouwen is niet iets dat je even kunt regelen of dat te koop is. Naar mijn mening is dit too little too late", zei Van den Hoven.

Afgelopen maandag werd er een open brief gepubliceerd waarin Google-medewerkers, academici en medewerkers van andere techbedrijven het bedrijf opriepen om Coles James uit de adviesraad te zetten. De brief is inmiddels ondertekend door bijna 2500 mensen binnen Google (bij het moederbedrijf werken bijna 100.000 mensen) en door nog eens 315 mensen van buiten het bedrijf.

Vaker kritiek

Het is de vierde keer in een jaar tijd dat Google van binnen en buiten de eigen gelederen kritiek krijgt op beleid. Dat begon met een samenwerking tussen de internetgigant en het Pentagon, over het analyseren van drone-beelden. Google besloot hiermee te stoppen.

Daarnaast lag het bedrijf vorig jaar zomer en in het najaar onder vuur vanwege de ontwikkeling van een gecensureerde zoekmachine voor de Chinese markt. Dit zou inmiddels zijn stilgelegd. Vervolgens kreeg het bedrijf te maken met protesten over de manier waarop werd omgegaan met ongewenst seksueel gedrag.