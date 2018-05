Onrust over Google's hulp aan drones van het Amerikaanse leger

De internationale commissie voor controle op bewapende robots (ICRAC) heeft de top van Google een brief gestuurd. De organisatie vreest dat dit de start is van een proces wat uiteindelijk leidt tot automatische gezichtsherkenning en systemen die vervolgens zelfstandig de keuze maken of er wordt geschoten of niet. "Met dit project raakt Google betrokken bij de twijfelachtige praktijk van gericht doden", schrijft de commissie onder meer.

Drie jaar geleden werd een breed gedragen open brief gepubliceerd waarin onderzoekers op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotisering oproepen om geen autonome systemen te ontwikkelen. De brief werd onder meer door Elon Musk en de onlangs overleden Stephen Hawking ondertekend. Discussie hierover is dus al een paar jaar gaande.

Hoe groot de zorgen ook zijn op dit vlak, ontwikkelingen omtrent kunstmatige intelligentie kunnen ook heel positieve effecten hebben. "Ik kan niet wachten totdat we gebruik kunnen maken van zelfrijdende auto's", zegt Royakkers. "Op sommige terreinen kan het voor mij dus niet snel genoeg gaan, maar we moeten ons ook bewust zijn van wat tech ook kan."

10 miljard dollar

Er is voor Google wel een belangrijke motivator om door te gaan met Project Maven: het maakt kans op een defensiecontract dat verspreid over een decennium een waarde heeft van 10 miljard dollar, schrijft Defense One. De strijd gaat daarbij voornamelijk tussen drie techgrootmachten: Amazon, Google en Microsoft. De nieuwssite merkt daarbij op dat Amazon en Microsoft hier zonder gêne over praten en dat Google zich veel meer op de vlakte houdt.

De zoekgigant is overigens niet de voornaamste kandidaat, dat is Amazon. Het bedrijf heeft als enige al een contract met de CIA. Tegelijkertijd zegt een hoge anonieme medewerker van het Pentagon tegen Defense One dat Google uitblinkt op het gebied van kunstmatige intelligentie. Succes rond Project Maven zou daarbij goed kunnen helpen.