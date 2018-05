'Werknemers Google nemen ontslag vanwege samenwerking met Pentagon'

Twaalf werknemers van Google hebben ontslag genomen vanwege een samenwerking die het bedrijf heeft met het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Dat meldt techwebsite Gizmodo, die met de medewerkers heeft gesproken.

"Het gaat erom dat het Pentagon een enorme hoeveelheid dronebeelden heeft verzameld in gebieden zoals Jemen", zegt techredacteur Nando Kasteleijn bij Nieuws en Co. "Het lukt alleen niet goed om die beelden te analyseren. Google geeft het leger daarom toegang tot hun technologie waarbij het met behulp van kunstmatige intelligentie mogelijk is om bijvoorbeeld auto's van personen te onderscheiden."

De opgestapte medewerkers vinden de samenwerking onethisch. Ook vrezen ze dat dit project zal leiden tot een vertrouwensbreuk bij gebruikers, meldt Gizmodo.