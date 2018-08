Kiest Google na acht jaar afwezigheid voor het grote Chinese geld?

Dit alles leidt tot zorgen. Zo zegt Amnesty International in een verklaring "dat het een donkere dag voor internetvrijheid zou zijn als Google gedoogsteun geeft aan China's extreme censuurregels om toegang te krijgen tot de markt". Het is onmogelijk om te zien hoe die keuze te rijmen is met Googles 'Doe het goede'-motto." De organisatie roept de internetgigant op hier niet mee door te gaan.

Ook medewerkers van Google beginnen zich te roeren, schrijft The New York Times. De krant baseert zich op berichten die op het intranet van Google zijn geplaatst. Zo hebben diverse medewerkers aangegeven niet te willen meewerken aan het project. Ook zouden ze hebben gevraagd om een transfer naar een andere afdeling of ontslag hebben genomen. Om hoeveel medewerkers het gaat is niet duidelijk.

Wat ook nog meespeelt is het oplopende handelsconflict tussen de VS en China. Volgens de Amerikaanse krant kan China de gesprekken met Google gebruiken als een signaal van good will richting Trump.

Enorme groeipotentie

Toch is er één cijfer dat Google kan motiveren om toch door te zetten en voldoen aan de eisen van de overheid daar: 772 miljoen. Het aantal internetgebruikers in het land, volgens een onderzoek van onder meer de South China Morning Post. En dat is pas de helft van de totale bevolking. Al met al dus een land dat enorme groeipotentie heeft.

Tegelijkertijd zal Google tegen een reus moeten opboksen: Baidu. Het Chinese concern is de dominerende zoekmachine van het land met een aandeel van ruim 73 procent, blijkt uit cijfers van Statcounter. De nummer twee, Shenma, blijft steken op 15 procent.