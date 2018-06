Google investeert half miljard in Chinese webwinkelgigant JD.com

Een nieuwe forse investering van een Amerikaans techbedrijf in een Chinese webwinkelgigant. Google en JD.com hebben aangekondigd dat de zoekgigant 550 miljoen dollar in de webwinkel steekt en in ruil daarvoor aandelen krijgt.

De twee bedrijven zeggen te willen samenwerken om retail-infrastructuur te ontwikkelen die "de persoonlijke winkelbeleving kan verbeteren en frictie kan wegnemen in een aantal markten". Wat dit precies inhoudt, is nog onduidelijk.

Consumenten in EU en VS

Het is de bedoeling dat JD.com via Google Shopping producten gaat aanbieden aan consumenten in de VS en Europa. Het aanbod zal daardoor voor klanten buiten Aziƫ beter te vinden zijn, omdat Google zijn shopping-dienst vaak prominente plekken geeft.

De timing van de investering is opvallend. De VS en China zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De topman van JD.com noemde dit eerder "vreselijk" en stelde dat de oorlog veel Amerikaanse merken pijn zou doen. Ook heeft de webwinkelgigant voor het moment zijn uitbreidingsplannen in de VS stilgelegd. Volgens een analyse van MarketWatch raakt de handelsoorlog Google nauwelijks, Apple heeft er daarentegen wel veel last van.

JD.com is genoteerd aan de Amerikaanse Nasdaq en heeft een waarde van 62 miljard dollar. Daarmee heeft Google bijna 1 procent van het bedrijf in handen. Beleggers lijken blij te zijn met de samenwerking: het aandeel van JD staat voorbeurs ruim 7 procent in de plus.

Google en China

Amerikaanse techbedrijven investeren vaker grote sommen geld in Chinese bedrijven. In 2016 kondigde Apple aan een miljard dollar te investeren in taxidienst Didi Chuxing. Dat werd toen gezien als een belangrijk signaal van Apple aan Chinese bedrijven en de overheid.

De investering van Google in JD.com betekent volgens de internetgigant niet dat het zijn diensten in China weer gaat aanbieden. Sinds januari 2010 is het Amerikaanse internetbedrijf niet meer op het Chinese vasteland te vinden.

De zoekgigant verplaatste zijn activiteiten naar Hongkong vanwege een meningsverschil over online vrijheid en een aanval van hackers die zou hebben plaatsgevonden. Sindsdien zijn Google's diensten in China geblokkeerd.