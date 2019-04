Lagerhuis wil May dwingen om uitstel brexit aan te vragen

Het Lagerhuis heeft een wetsvoorstel aangenomen dat premier May dwingt om uitstel van de brexit te vragen bij de Europese Unie. Het Britse parlement wil daarmee voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk de EU op 12 april verlaat met een no-deal-brexit.

Het voorstel van Labour-parlementariër Yvette Cooper werd met slechts één stem verschil aangenomen. Het treedt pas in werking als ook het Britse Hogerhuis het goedkeurt.

Als May wordt gedwongen om het brexit-uitstel aan te vragen, kan de Europese Unie dit verzoek alsnog afwijzen. De Europese leiders komen op 10 april bij elkaar om hierover te praten. Zonder uitstel verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU automatisch op 12 april.

Overleg Corbyn

Dinsdag zei premier May al dat ze uitstel wil aanvragen. Ook wil ze met Labour-leider Corbyn overleggen over een brexit-strategie, nadat haar akkoord met de EU tot drie keer toe is afgewezen door het Lagerhuis. Het eerste overleg van vandaag was volgens beide partijen "constructief".

Het wetsvoorstel om May tot uitstel te dwingen is volgens Cooper toch nodig om het Lagerhuis inspraak te geven in de voorwaarden van dat uitstel, zoals de duur ervan. "Het toont de EU dat het parlement achter de aanvraag staat", zei ze in het debat.

Het Lagerhuis probeert al langer om de regie in het brexit-proces meer naar zich toe te trekken. Vorige week en maandag stemden de parlementariërs over alternatieve plannen voor een vertrek uit de EU, maar geen van deze opties kreeg een meerderheid.