May wil meer tijd van EU voor brexit, gaat bij oppositie op zoek naar steun

"Dat is een koerswijziging. In plaats van zich te richten op de brexiteers in haar eigen partij en gedoogpartner DUP gaat ze zich nu richten op oppositiepartij Labour", zegt correspondent Suse van Kleef. "Dan is de consequentie ook wel dat ze zich in de richting van een zachtere brexit moet gaan bewegen, want dat wil Labour-leider Jeremy Corbyn."

Labour wil een nauwe band met de Europese Unie, bijvoorbeeld door in de douane-unie met de EU te blijven, of in de Europese interne markt. Die lijn zal slecht vallen binnen de Conservatieve partij, denkt Van Kleef: "Ik verwacht wel dat een aantal kabinetsleden hun ontslag zullen gaan aanbieden, omdat ze het niet eens zijn met deze route".

May probeerde de afgelopen tijd tevergeefs haar brexit-deal met de EU door het Britse Lagerhuis te krijgen, maar dat mislukte keer op keer. Vanavond benadrukte ze dat haar deal met Brussel, die al drie keer is gestrand in het Lagerhuis, onderdeel moet blijven van het uiteindelijke akkoord.

12 april

De brexit staat nu gepland op 12 april, met of zonder akkoord met de EU. Dat is de uiterlijke datum waarop May kan aankondigen dat ze meedoet met de Europese verkiezingen. Of Brussel nog een paar weken wil wachten, is niet duidelijk. Alle 27 lidstaten moeten daarmee instemmen. EU-kopstuk Donald Tusk heeft in reactie op het Britse verzoek opgeroepen tot geduld. Op 10 april is er in Brussel een EU-top over de brexit.

De Britse premier herhaalde na het kabinetsoverleg dat een brexit met een akkoord verre te verkiezen is boven een no-deal-brexit. Mocht er voor 22 mei geen overeenkomst zijn met de oppositie, dan wil May in het parlement zoeken naar steun op losse onderdelen van het brexit-akkoord.