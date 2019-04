Premier May en oppositieleider Corbyn: 'constructief' eerste gesprek

De Britse premier Theresa May en oppositieleider Jeremy Corbyn hebben vanmiddag twee uur met elkaar gesproken om een oplossing te vinden voor de brexit-impasse. Na afloop lieten beide partijen weten dat de besprekingen constructief zijn verlopen. Beide leiders stellen onderhandelingsteams samen die vanavond al met elkaar om de tafel gaan.

De tijd dringt. Als beide partijen het eens worden over een brexit-voorstel, moet het Lagerhuis er begin volgende week over stemmen. Dan is het aan de EU om te bepalen of het voorstel acceptabel is. Zo ja, dan verlaten de Britten op 22 mei de EU. Zo niet, dan volgt mogelijk een brexit zonder verdere afspraken.

Marxist

May kondigde gisteren aan dat ze zich tot Corbyn zou wenden, een ongebruikelijke stap in de Britse politiek. Haar scheidingsakkoord met de EU is in het Lagerhuis drie keer weggestemd, onder meer door leden van haar eigen Conservatieve fractie en de Noord-Ierse gedoogpartner.

Tot afgrijzen van een groot deel van haar eigen partij verkent May nu de mogelijkheid om met Labour samen te werken om uiteindelijk voldoende draagvlak in het parlement te krijgen voor de brexit. Twee leden van Mays kabinet hebben daarom vandaag ontslag genomen. Een van hen is de staatssecretaris voor Wales, Nigel Adams, die Corbyn een "marxist" noemt "die in zijn politieke leven het Britse belang nooit op de eerste plaats heeft gezet".