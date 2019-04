Je woning verduurzamen, wat gaat dat kosten? Dit zijn de voorspellingen

Ondernemers hebben veel twijfels en vragen over de kosten van het Klimaatakkoord. Ze zijn vooral bezorgd dat het verduurzamen van gebouwen meer gaat kosten dan voorspeld. Dat zeggen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan minister Wiebes en de Tweede Kamer.

Er doen allerlei verschillende cijfers de ronde over hoeveel het gaat kosten om je huis duurzamer te maken. In dit artikel maken we je wegwijs in alle verschillende verwachtingen.

"Het Planbureau voor de Leefomgeving lijkt uit te gaan van gemiddeld 15.000 euro investeringskosten per woning om deze via de wijkaanpak aardgasvrij te maken", zeggen de werkgevers in hun brief. "Dat is weinig. Gemiddeld kost het upgraden naar bijna energieneutraal namelijk zo'n 30.000 euro", zeggen ze. "Het gasvrij en CO2-neutraal maken van oude woningen kost al gauw 60.000 euro of meer. Voor ondernemers geldt vaak een dubbele rekening: eigen huis en eigen bedrijfspand."

Van het gas af niet hetzelfde als energieneutraal

Dat er verschillende cijfers rondgaan over de kosten voor woningen is te verklaren. De werkgeversorganisaties vergelijken hier namelijk twee verschillende dingen met elkaar: aardgasvrij maken en bijna energieneutraal maken. Want een bestaande woning geschikt maken voor aardgasvrije verwarming kan stukken goedkoper zijn dan die woning ook nog eens energieneutraal maken. En dat is misschien ook helemaal niet nodig.

In het klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat per 2030 1,5 miljoen woningen van het gas af moeten zijn. Maar daarin is dus niet afgesproken dat woningen ook per se verbouwd moeten worden om ze op het niveau van de allerstrengste BENG-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) te krijgen.

235 miljard of 80 miljard?

Ook een bedrag van 235 miljard euro wordt genoemd door de werkgevers om alle bestaande woningen te verduurzamen. De partij Forum voor Democratie gebruikt dat cijfer ook in hun berekening waarin ze op meer dan 1000 miljard aan klimaatkosten komen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft inderdaad becijferd dat het 235 miljard kost als je alle bestaande woningen verbouwt om ze in 2050 op die BENG-norm te krijgen. Gemiddeld is dat volgens het EIB ruim 30.000 euro per woning. Maar of dat moet gaan gebeuren, is nu dus nog niet duidelijk.

Als je bijvoorbeeld alle woningen verbouwt naar het een stap minder zuinige energielabel A, dan kost dat veel minder dan 235 miljard. Namelijk maar 80 miljard euro, gemiddeld 12.500 euro per woning, aldus het EIB.