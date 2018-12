Klimaatakkoord: woningcorporaties motor achter verduurzaming huizen

Woningcorporaties worden de motor van de verduurzaming van huizen in Nederland. Dat is een van de uitkomsten van de onderhandelingen rond het klimaatakkoord, dat morgen officieel wordt gepresenteerd.

Tot nu toe was het probleem dat corporaties meer geld zeiden nodig te hebben dan het kabinet beschikbaar wilde stellen. "Dat is nu opgelost", zegt NOS-economieredacteur Rob Koster in het NOS Radio 1 Journaal. "Er wordt een half miljard euro beschikbaar gesteld waarmee corporaties de komende jaren 200.000 woningen moeten verduurzamen." Met nieuwe technieken moet het in de toekomst makkelijker worden om huizen te verduurzamen.

Gasbelasting

Een andere omstreden maatregel waarover werd gesproken is de belasting op gas. De lagere inkomens zouden zo het slachtoffer worden van de energietransitie. "Ook daar is iets op bedacht", zegt Koster. "De gasbelasting gaat omhoog, maar iedereen krijgt aan het einde van het jaar een teruggave. Die gaat wat omhoog en dat heeft met name een gunstig effect voor de lagere inkomens."

Ook bestond de vrees dat mensen met een eigen huis veel zouden moeten betalen. In 2021 moeten alle gemeenten hun inwoners vertellen wanneer en hoe ze van het gas af gaan. Dat kan particuliere woningbezitters veel geld kosten. "Ze kwamen eerder al met de gebouwgebonden financiering", zegt Koster. "Dat is nu definitief geregeld per 2021."

Milieuorganisaties dreigden het akkoord niet te tekenen, bleek eerder deze maand, omdat volgens hen "nog volstrekt onduidelijk is waar de rekening komt te liggen".

In juli werd na maanden onderhandelen tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden een klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Er werd afgesproken om voor het einde van het jaar duidelijk te hebben hoe de komende twaalf jaar huizen energiezuiniger moeten worden.