Wekdienst 31/3: nog één dag fietsen over Afsluitdijk en cruciale dag voor Ajax

Wat heb je gemist?

Facebook-topman Mark Zuckerberg wil dat er meer regelgeving komt voor tech- en internetbedrijven. De overheid zou niet de volledige verantwoordelijkheid bij de bedrijven kunnen neerleggen, schrijft hij in een opiniestuk in The Washington Post. Zuckerberg pleit voor nieuwe wetgeving op het gebied van schadelijke informatie, verkiezingen, privacy en het delen van informatie. De open brief van Zuckerberg komt op het moment dat Facebook zwaar onder vuur ligt vanwege dataschandalen, nepnieuws en gewelddadige livestreams zoals die van de aanslag in Christchurch.