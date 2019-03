Fossielen van 'de dag dat dinosaurussen uitstierven' gevonden

Het is misschien wel 'de belangrijkste fossielenontdekking van deze eeuw'. Zo wordt de vondst van een modderpoel in de Amerikaanse staat Noord-Dakota omschreven. De plas zou tientallen miljoenen jaren geleden ontstaan zijn, toen een meteorietinslag een einde maakte aan een groot deel van het leven op aarde.

In de modderpoel vonden wetenschappers fossielen van dinosaurussen, insecten en vissen, die allemaal in één klap gestorven zouden zijn door de gevolgen van de inslag. De vondst wordt daarom vergeleken met Pompeï, de Italiaanse stad die werd bedolven door as uit de Vesuvius-vulkaan en daardoor voor archeologen een goed verzegelde schatkamer is gebleken.

Miljard keer Hiroshima

De meteorietinslag moet zo'n 66 miljoen jaar geleden hebben plaatsgevonden, in het Mexicaanse Yucatán. De inslag van de enorme meteoriet (zo'n 10 kilometer breed) duurde volgens wetenschappers twee minuten lang en sloeg een krater van 180 kilometer breed in de aarde. Qua kracht wordt de inslag vergeleken met een miljard keer de atoombom die de Japanse stad Hiroshima in 1945 in as legde.

De inslag zou wereldwijd enorme tsunami's en aardbevingen hebben veroorzaakt. Grote hoeveelheden rotsblokken zouden in de stratosfeer zijn beland en uren na de inslag voor een regen van gesteenten, zogeheten microtektieten, hebben gezorgd. Als gevolg van de inslag zou driekwart van alle soorten organismen uitgestorven zijn.