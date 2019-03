Facebook-topman Zuckerberg: overheden, help ons met regelgeving

Facebook-topman Mark Zuckerberg wil dat overheden met meer regelgeving komen voor tech- en internetbedrijven. In een opiniestuk in The Washington Post schrijft hij dat hij de verantwoordelijkheid van regulering te groot vindt om het alleen aan bedrijven over te laten. "Ik geloof dat we behoefte hebben aan een actievere rol voor overheden en regelgevers", schrijft hij.

De open brief van Zuckerberg komt op het moment dat Facebook zwaar onder vuur ligt vanwege dataschandalen, nepnieuws en het verspreiden van gewelddadige beelden. Gisteren nog schreef de operationeel directeur van Facebook een open brief naar aanleiding van de aanslag in Christchurch, die live werd uitgezonden via Facebook. De topman benoemt al die affaires niet concreet in de brief.

Zuckerberg pleit nu voor nieuwe wetgeving op het gebied van schadelijke informatie, privacy, het delen van informatie en politieke onderwerpen zoals verkiezingscampagnes. "Door de regels voor het internet te updaten, kunnen we behouden wat het zo goed maakt: de vrijheid die mensen er hebben om zichzelf uit te drukken, en de vrijheid voor ondernemers om nieuwe dingen te bouwen."

Versplintering voorkomen

De oprichter van de techgigant beveelt onder meer wetgeving aan voor politieke advertenties en overkoepelende regels voor privacy en gegevensbescherming. Bedrijven die die regels schenden, zouden daar dan eenduidig voor bestraft kunnen worden. Door de wetten overkoepelend te maken, wil Zuckerberg voorkomen dat allerlei landen en regio's hun eigen regels voor het internet hanteren.

Een van de stappen die hij zelf aankondigt, is het opzetten van een onafhankelijk loket waar gebruikers bijvoorbeeld kunnen aanvechten dat Facebook hun berichten verwijdert. "Wetgevers zeggen vaak dat we te veel invloed hebben op het debat, en daar ben ik het eigenlijk wel mee eens", schrijft Zuckerberg. "Ik ben ervan overtuigd geraakt dat het niet goed is als we zo bepalend zijn voor het debat."

De Facebook-topman denkt verder dat grote internetbedrijven ieder kwartaal rapporten moeten uitbrengen over beslissingen over informatie en bijvoorbeeld schendingen van lokale wetten en auteursrechten. Hij noemt verslaglegging van die beslissingen "minstens zo belangrijk" als financiële rapportages.