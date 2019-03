’Strafrechtelijk onderzoek naar delen van data door Facebook met techbedrijven’

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar afspraken die Facebook in het verleden heeft gemaakt met andere techbedrijven, zoals Amazon, Google, Apple en Microsoft, over het delen van gebruikersdata. Dat melden bronnen aan The New York Times.

Het delen van die data maakte het voor die bedrijven mogelijk om onder meer contactinformatie te zien van vrienden van Facebookgebruikers, soms zonder dat hier toestemming voor was gegeven.

Zo was het bijvoorbeeld voor de zoekmachine van Microsoft, Bing, mogelijk om alle vrienden van Facebookgebruikers in kaart te brengen zonder hun expliciete toestemming, schrijft de krant. Amazon kreeg gebruikersnamen en contactinformatie via vrienden van deze gebruikers. Ook met andere partijen, zoals Apple en Sony, waren dergelijke afspraken gemaakt. In totaal ging het om afspraken met meer dan 150 partijen, schrijft de krant.

Informatie opgevraagd

Een zogenoemde grand jury in New York heeft gegevens opgevraagd bij ten minste twee prominente fabrikanten van smartphones en andere apparaten. Het zou vooralsnog onduidelijk zijn wanneer het onderzoek is gestart en welk doel het heeft. Facebook zegt mee te werken aan het onderzoek.

Vorig jaar, een paar maanden na het Cambridge Analytica-schandaal, kwamen de afspraken tussen Facebook en Cambridge Analytica ook via The New York Times naar buiten. Facebook zei toen dat er niet zoveel aan de hand was. Mogelijk schendt het delen van data afspraken die Facebook in 2011 met toezichthouder FTC heeft gemaakt.

Er lopen op dit moment meerdere onderzoeken naar de manier waarop Facebook met data en privacy omgaat. Daarnaast is de toezichthouder met Facebook in onderhandeling over een recordboete van mogelijk enkele miljarden dollars, meldde The Washington Post in februari.