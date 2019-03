Korter slapen, langer licht; de zomertijd is ingegaan

Afgelopen nacht is de zomertijd weer ingegaan. Om 02.00 uur ging de klok één uur vooruit, waardoor het de komende tijd 's avonds een uur langer ligt blijft.

Eind jaren 70 werd de zomertijd ingevoerd om energie te besparen. Er is al jaren discussie over het verzetten van de klok. Veel mensen zeggen dat ze last hebben van van het verschuiven van de tijd, omdat hun biologische klok erdoor wordt verstoord.

Mogelijk komt er over drie jaar een einde aan het verzetten. Het Europees Parlement wil dat de lidstaten in 2021 permanent overschakelen naar de zomertijd, of de standaardtijd blijven hanteren.

De zomertijd eindigt op 27 oktober. Dan wordt de klok weer een uur teruggezet naar de standaardtijd, die ook wel de wintertijd wordt genoemd.