Illegale gokzuilen in beslag genomen bij landelijke politieactie

Bij een landelijke actie heeft de politie op ruim honderd plaatsen gokzuilen in beslag genomen. Dat zijn computers met een internetverbinding waarbij met contant geld illegaal op uitslagen van sportwedstrijden kan worden gegokt.

Ook is beslag gelegd op meer dan een miljoen euro op buitenlandse bankrekeningen van exploitanten.

Bij de actie waren zo'n 200 agenten betrokken. Het zwaartepunt lag in Rotterdam en omgeving, waar meer dan vijftig gokzuilen zijn meegenomen. In de regio Utrecht en in Oost-Nederland zijn er zo'n twintig in beslag genomen en in Den Haag en omgeving ging het om ruim tien zuilen. Ook zijn invallen gedaan in Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

Witwassen

De gokzuilen, die ook wel cash centers worden genoemd, staan meestal in cafés, koffiehuizen, winkels en snackbars. De uitbater van zo'n zaak keert doorgaans winst contant uit.

Het Openbaar Ministerie bekijkt nog of de ondernemers die de zuilen hadden staan, worden vervolgd. Gemeenten besluiten of de bedrijven worden gesloten.

Georganiseerde misdaad

Omdat deze vorm van gokken anoniem is, wordt er waarschijnlijk veel geld mee witgewassen. Ook is er volgens het OM geen zicht op de geldstromen, de omzet en verdiensten, die bovendien verborgen blijven voor de belasting. Verder is er geen controle op een eerlijke gang van zaken.

Het OM maakt zich ook zorgen over het risico op gokverslaving, onder meer omdat er geen controle is op de leeftijd van de gokker en op hoe vaak die speelt.

Onderzoek in opdracht van de Kansspelautoriteit door de universiteit in Tilburg in 2015 toonde volgens het OM aan dat mensen die zich bezighouden met de exploitatie van gokzuilen vaak ook betrokken zijn bij andere vormen van georganiseerde misdaad.