'No. No. No. No. No. No. No. No.': Britse kranten laken brexitchaos

Het parlement en May werken nu aan nieuwe oplossingen. Het Lagerhuis wil begin volgende week weer stemmen over de alternatieven die de meeste steun kregen gisteravond. Ondertussen wil May mogelijk nog een derde keer stemmen over haar akkoord, nu met de belofte dat zij daarna snel opstapt.

Hoewel dat plan al twee keer is weggestemd (met 230 tegenstemmen in januari en 149 eerder deze maand), heeft May de hoop dat haar offer hardliners over de streep kan trekken. Rivaal Boris Johnson (een mogelijke opvolger) schaarde zich onmiddellijk achter zijn partijleider, ook hardliner Rees-Mogg zei vanmorgen ervoor open te staan, mits de Noord-Ierse DUP het verzet tegen May's deal staakt.

Noord-Ierland

Veel zal dus afhangen van de DUP, die de regering-May gedoogsteun geeft in het parlement. May zal hen moeten overtuigen voor te stemmen, of zich in ieder geval van stemming te onthouden.

Het lijkt erop dat dat niet gaat gebeuren. De DUP is tegen elk akkoord waarbij Noord-Ierland anders behandeld wordt dan de rest van het land. "Een brexit die het hele land bijeenhoudt is het belangrijkste", vatte partijleider Foster haar standpunt gisteravond samen.

Zelfs een stemonthouding was voor haar niet bespreekbaar, zei ze vanochtend. "Dit gaat over het belangrijkste onderwerp van onze tijd. Het ergste is dan niet duidelijk maken waar je voor staat."

Belangrijkste struikelblok voor de DUP is de backstop. Wat dat is leggen we hier uit: