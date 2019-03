May bereid op te stappen als haar brexit-deal wordt aangenomen

Theresa May is bereid af te treden als het Lagerhuis haar brexit-deal steunt. Dat heeft de Britse premier gezegd op een bijeenkomst met 300 fractieleden van haar Conservatieve Partij. Daarna kwam ze met een officiële verklaring.

"Ik weet dat er wordt verlangd naar een nieuwe benadering en nieuw leiderschap in het vervolg van de uittredingsprocedure en ik zal daarbij niet in de weg staan", schreef May.

Er werd al rekening gehouden met het aanbod van May om plaats te maken voor een ander. Het wordt gezien als haar laatste troefkaart om de deal die ze met de Europese Unie heeft gesloten over uittreding van het Verenigd Koninkrijk door het parlement te loodsen.

Haar actie lijkt effect te hebben. Volgens een verslaggever van de krant The Times hebben na de mededeling van May ongeveer veertig Conservatieven die eerst dwarslagen nu besloten de brexit-deal alsnog te steunen. Onder hen is ook Boris Johnson, tot nu toe een van de felste tegenstanders van de deal: