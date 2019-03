Ook Luxemburg sluit zich aan bij Chinees megaproject

Luxemburg heeft een deal gesloten met China over de nieuwe Zijderoute. Premier Xavier Bettel ondertekende het akkoord, waarin staat dat het groothertogdom wil meewerken aan het gigantische infrastructuurproject.

Ruim een week geleden was Italië de eerste grote Europese economie die zich aansloot bij de nieuwe Zijderoute, ook wel het Belt and Road Initiative genoemd. In ruil voor de samenwerking investeert China zo'n 7 miljard in verschillende Italiaanse sectoren.

Wat voor bedragen met het akkoord met Luxemburg gemoeid zijn, is nog niet duidelijk. Premier Bettel zegt dat de banden tussen beide landen er op economisch, academisch en cultureel gebied sterker van worden.

Wereldwijd is naar schatting een biljoen dollar (duizend miljard) aan investeringen in de hernieuwde zijderoute gemoeid: