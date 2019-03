De Chinese president Xi is op bezoek in Rome voor een lucratieve samenwerking met Italië. Het is de eerste grote economie van Europa die zich aansluit bij de nieuwe Zijderoute, een Chinees megahandelsproject. Maar in Washington, Brussel én Rome is er scepsis over de toenemende invloed van China.

Ondanks deze argwaan tekenen Xi en zijn Italiaanse ambtgenoot Mattarella morgen een intentieverklaring. De deal omvat een pakket aan investeringen in allerlei sectoren, ter waarde van zo'n 7 miljard euro.

"De interesse van de Chinezen gaat vooral uit naar de havens van Genua en Triëst", zegt correspondent Mustafa Marghadi. "Van daaruit kunnen ze hun producten veel makkelijker verschepen naar de rest van het Europese vasteland." En van al die handel moet ook de kwakkelende Italiaanse economie profiteren.

De samenwerking is onderdeel van het zogeheten 'Belt and Road'-project. China heeft wereldwijd al ruim een biljoen dollar (duizend miljard) geïnvesteerd in de hernieuwde zijderoute: