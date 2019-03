Weer miljoenenschadevergoeding vanwege kanker door Roundup

Een Amerikaanse jury heeft een schadevergoeding van ruim 80 miljoen dollar toegekend aan een man uit Californië die zegt dat hij kanker heeft gekregen door het gebruik van onkruidverdelger Roundup.

De 70-jarige man gebruikte het spul bijna dertig jaar in zijn tuin en kreeg een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. De jury zegt dat chemieconcern Bayer (voorheen Monsanto) dat Roundup produceert, daar verantwoordelijk voor is. Vorige week oordeelde de jury al dat Roundup de kanker bij de man had veroorzaakt.

De verwachting is dat de uitspraak van de jury een leidraad zal vormen voor honderden andere rechtszaken tegen Bayer.

Het is de tweede keer dat Bayer een miljoenenbedrag moet betalen vanwege Roundup. Een oud-concierge van een school kreeg 78 miljoen dollar aan compensatie. In eerste instantie zou dat bedrag veel hoger zijn, maar dat werd later teruggebracht.

Openbaar

Bayer houdt vol dat glyfosaat niet kankerverwekkend is en zegt dat alle onderzoeken dit bevestigen. Rechters van de Europese Unie oordeelden begin deze maand dat onderzoeken naar de giftigheid van de werkzame stof glyfosaat openbaar moeten worden gemaakt.

Roundup wordt in meer dan 160 landen verkocht.