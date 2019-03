Tegenslag voor Bayer in Roundup-zaak, middel kankerverwekkend volgens jury

Chemiereus Bayer heeft de eerste slag verloren in een rechtszaak over hun onkruidverdelger Roundup. Het middel zou bij honderden gebruikers kanker hebben veroorzaakt. Roundup is een product van chemiebedrijf Monsanto, dat vorig jaar door Bayer werd overgenomen.

Een jury in een federale rechtbank in San Francisco oordeelde unaniem dat de kanker van een gebruiker, Edwin Hardeman, het gevolg is van Roundup. De rechtszaak is pas de tweede van honderden aangespannen zaken die voor de rechter komt. Het oordeel van de jury is mogelijk een graadmeter voor de andere Roundup-zaken.

Dezelfde jury moet nu vaststellen of Bayer verantwoordelijk is voor de ziekte van de man. In dat geval moet in de volgende fase van het proces een schadevergoeding worden bepaald. Vorig jaar moest het bedrijf tientallen miljoenen dollars betalen aan een man die terminaal ziek werd door Roundup.

Bayer houdt vol dat Roundup veilig is en wijst op studies die dat aantonen. Het bedrijf zei teleurgesteld te zijn over het oordeel van de jury. "We hebben er vertrouwen in dat het bewijs in de tweede fase van het proces laat zien dat het handelen van Monsanto juist is geweest en dat het bedrijf niet verantwoordelijk is."