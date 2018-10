Fors minder schadevergoeding voor man die kanker kreeg van Roundup

De schadevergoeding die chemiebedrijf Monsanto moet betalen aan een Amerikaan die terminaal ziek werd van onkruidbestrijdingsmiddel Roundup is flink verlaagd. Een jury in de stad San Francisco achtte Monsanto in augustus verantwoordelijk voor de ziekte van de oud-schoolconciƫrge. De rechter bekrachtigt dat vonnis, maar heeft de 287 miljoen dollar die de jury Monsanto oplegde teruggebracht naar 78 miljoen.

Oud-schoolconciƫrge Dewayne Johnson spande een rechtszaak aan over de omstreden onkruidverdelger Roundup omdat hij lymfeklierkanker heeft gekregen van de stof glyfosaat in het bestrijdingsmiddel. Ook honderden anderen hebben aanklachten ingediend tegen fabrikant Monsanto, die ontkent dat glyfosaat kankerverwekkend is.

Over het gevaar voor mensen van glyfosaat, dat in veel onkruidverdelgers zit, is wereldwijd veel te doen. De Amerikaanse en Europese autoriteiten zeggen dat de stof niet kankerverwekkend is, maar de onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie betwijfelt dat.

Dewayne Johnson heeft tot begin december om akkoord te gaan met de verlaagde schadevergoeding of een nieuwe rechtszaak aan te vragen. Zijn advocaat zegt dat Johnson nog niet weet wat hij gaat doen, maar dat hij in ieder geval blij is dat de rechter het vonnis heeft bekrachtigd. Eerder deze maand leek het er nog op dat deze rechter de bewijzen tegen Monsanto niet sterk genoeg vond.

Een woordvoerder van Monsanto, dat inmiddels is opgegaan in moederbedrijf Bayer, laat weten blij te zijn dat de schadevergoeding is verlaagd, maar is nog altijd van plan in beroep te gaan tegen de veroordeling.