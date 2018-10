Mogelijke herkansing in zaak miljoenenboete onkruidverdelger Roundup

Een Amerikaanse rechter overweegt om de zaak tussen chemiereus Bayer (het voormalige Monsanto) en een man die claimt kanker te hebben gekregen van hun onkruidverdelger Roundup opnieuw te behandelen. De terminaal zieke man kreeg in augustus van de rechter te horen dat hij recht had op een schadevergoeding van 289 miljoen dollar, maar nu zegt de rechter dat de tot dusver aangedragen bewijzen toch niet genoeg zijn.

Dewayne Johnson, een voormalig conciƫrge, stelt dat hij terminaal ziek is geworden door het gebruik van de onkruidverdelger. Daar gaf de rechter hem eerst dus gelijk in, maar Bayer bleef volhouden dat Roundup veilig is.

Timothy Litzenburg, een van Johnsons advocaten, noemt het nieuws over de uitspraak van de rechter "verschrikkelijk nieuws voor Johnson en zijn familie". "Maar we zullen zeker een nieuwe rechtszaak beginnen als dat nodig is."

Samenvoeging

Het was de eerste rechtszaak over de omstreden verdelger Roundup. Honderden mensen dienden al klachten in tegen Monsanto, omdat zij zeggen dat ze lymfeklierkanker hebben gekregen van het gif. Volgens Monsanto veroorzaakt glyfosaat, een van de actieve stoffen in Roundup, geen kanker.

Monsanto is een paar maanden geleden opgegaan in het moederbedrijf, het chemieconcern Bayer. Met die samenvoeging kwam er een einde aan een van de meest omstreden bedrijfsnamen ter wereld.