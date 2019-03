'VS draagt Chinezen op homodating-app Grindr weer te verkopen'

Het Chinese bedrijf Kunlun, dat sinds 2016 eigenaar is van de Amerikaanse homodating-app Grindr, gaat die app weer verkopen. Kunlun doet dat nadat een Amerikaanse overheidsinstantie de Chinese eigenaars heeft laten weten dat hun overname van Grindr een nationaal veiligheidsrisico oplevert. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen.

Die instantie is de CFIUS, het comité dat gaat over buitenlandse investeringen in de VS. Het komt niet vaak voor dat een bedrijfsovername die al heeft plaatsgevonden door een actie van de CFIUS moet worden teruggedraaid.

Hiv-status

Op Grindr kunnen gebruikers allerlei informatie over zichzelf delen, zoals hun locatie, foto's en ook hiv-status. Vorig jaar kwam het bedrijf achter de app in het nieuws omdat het die hiv-status ook deelde met twee externe bedrijven. Grindr stopte daar toen mee.

Afgelopen zomer zei Kunlun nog plannen te hebben voor een beursgang van Grindr. Maar dan zou Kunlun nog lange tijd een deel van Grindr in bezit houden. Vanwege de zorgen van de Amerikanen wil Kunlun de dating-app nu in zijn geheel aan een ander bedrijf verkopen via een veiling.

Amerikaanse investeerders

Volgens de bronnen van Reuters heeft Grindr al Amerikaanse investeerders gepolst voor een overname. De app had eind vorig jaar wereldwijd zo'n 3,8 miljoen dagelijkse gebruikers.

In de afgelopen twee jaar blokkeerde de CFIUS al vaker overnames van Amerikaanse bedrijven door Chinese bedrijven, namelijk die van geldtransactiebedrijf MoneyGram en online marketingbedrijf AppLovin. Ook heeft president Trump de Amerikaanse overheid verboden om diensten en producten af te nemen van het Chinese telecombedrijf Huawei.