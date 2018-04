Grindr stopt met delen van hiv-status gebruikers

De datingapp Grindr stopt met het delen van informatie over de hiv-status van gebruikers van de app met twee bedrijven. Dat heeft het hoofd van de beveiliging van Grindr, Bryce Case, gezegd tegen de site BuzzFeed News. De datingapp voor homo's verstuurde de informatie naar twee bedrijven die door Grindr worden gebruikt om de app te verbeteren.

Apptimize en Localytics kregen data waaruit valt af te leiden wanneer gebruikers voor het laatst zijn getest op hiv en of ze het virus hebben. Ook was te zien of de gebruikers een medicijn nemen dat besmetting met hiv kan voorkomen.

Op het delen van zulke informatie kwamen veel woedende reacties op sociale media. Sinds eind 2016 kunnen gebruikers in hun profiel hun hiv-status vermelden. Dat is geen verplichting, maar veel Grindr-gebruikers meldden het uit verantwoordelijkheidsgevoel als ze seropositief zijn.

Hoog aanzien

Grindr stopt met het delen van de informatie, waarbij Case benadrukt dat er nooit sprake is geweest van het verhandelen van gevoelige priv├ęgegevens. Zowel Apptimize als Localytics staat volgens de datingapp in hoog aanzien. De twee zouden duizenden bedrijven helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van apps.

Of gebruikers van de app de mogelijkheid krijgen om hun hiv-status met terugwerkende kracht te verwijderen, is niet duidelijk.