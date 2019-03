Chinese ex-Interpolbaas vervolgd voor corruptie

China gaat de voormalige baas van Interpol, Meng Hongwei, vervolgen. Ook wordt hij uit de Communistische Partij gezet. De anti-corruptiewaakhond van de partij zegt dat Meng wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen, machtsmisbruik en het niet opvolgen van partijorders.

Meng verdween in september vorig jaar op raadselachtige wijze na een bezoek aan China. Hij was toen nog het hoofd van de wereldwijde politieorganisatie, die zijn hoofdkantoor in Frankrijk heeft.

Emoji van een mes

Niemand wist waar hij was, ook zijn vrouw niet. Wel stuurde hij een bericht naar zijn vrouw met daarin een emoji van een mes. Zij leidde daaruit af dat hij in gevaar was. Na ruim een week werd duidelijk dat Meng was opgepakt door de Chinese autoriteiten. Interpol bracht een verklaring naar buiten waarin stond dat hij zijn ontslag had ingediend.

Voor hij baas van Interpol werd was Meng staatssecretaris van Publieke Veiligheid in China en een kopstuk van de Communistische Partij.

Echtgenote vraagt hulp

Zijn vrouw schreef eerder deze maand, aan de vooravond van een bezoek van de Chinese president aan Frankrijk, een brief aan de Franse president Macron. Ze vroeg Macron de zaak met president Xi te bespreken, na te gaan waar Meng is en hoe het met hem gaat. Het is niet bekend of het onderwerp bij de ontmoeting van gisteren inderdaad ter sprake is gekomen. .