Macron wil dat Europa beter gaat samenwerken met China

President Macron pleit voor een betere samenwerking met inachtneming van de internationale regels tussen China en Europa. Macron zei dat na afloop van een ontmoeting in Parijs tussen president Xi Jinping, bondskanselier Merkel, voorzitter Juncker van de Europese Commissie en hemzelf.

De ontmoeting was in het Élysée-paleis. Macron had Merkel en Juncker bij het gesprek uitgenodigd om Europa met één mond te laten spreken tegenover China.

Macron wees op de historische verschillen en de rivaliteit tussen de twee handelsblokken, maar zei ook dat hij China respecteert en dat hij streeft naar betere betrekkingen met het land.

De Franse president wil een handelsrelatie met China die is gebaseerd op eerlijkheid en gelijkwaardigheid. Volgens Macron is het van fundamenteel belang dat Europa in zaken van strategisch belang als één blok optreedt om sterker te staan tegenover China, en dat de lidstaten niet zelfstandig opereren.

In zijn ogen doen landen als Italië, Tsjechië en Portugal dat wel door zich aan te sluiten bij de Nieuwe Zijderoute, een groot infrastructureel project dat door China is opgezet. Volgens China is het bovenliggende doel van de Nieuwe Zijderoute "een harmonieus naast elkaar bestaan van de hele mensheid". Het project leidt ertoe dat Peking op allerlei plaatsen in Azië en Europa wegen en havens aanlegt.

Commissie-voorzitter Juncker zei dat de handelsrelatie tussen China en de Europese Unie gelijkwaardig moet worden. Dat betekent dat China zijn markt op dezelfde manier moeten openen voor Europese producten zoals Europa dat doet voor Chinese producten.

Mega-order Airbus

De ontmoeting in Parijs gaat vooraf aan een veel grotere topconferentie tussen China en de Europese Unie, op 9 april in Brussel. De EU is de grootste handelspartner van China, en wil die positie handhaven.

Macron ontving zijn Chinese ambtgenoot gisteren al met alle égards in het Élysée. Bij die gelegenheid werd een order ondertekend voor de verkoop van 300 Airbus-toestellen aan China.

China heeft 290 vliegtuigen van het type Airbus A320 en 10 van het type Airbus A350 besteld. Daarmee is een bedrag gemoeid van 30 miljard euro. Het aandeel Airbus steeg vanochtend op de effectenbeurzen.