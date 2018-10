Baas Interpol zoek tijdens bezoek aan China

De topman van Interpol, de Chinees Meng Hongwei (64) is zoek. Meng woont in Lyon. De Franse politie is een onderzoek begonnen.

Meng vertrok 29 september naar zijn geboorteland China. Sindsdien heeft hij niets meer van zich laten horen en reageert hij ook niet op oproepen. De vermissing is door zijn vrouw gemeld bij de Franse autoriteiten. Zij en hun twee kinderen wonen ook in Lyon.

Meng werd in 2016 tot topman gekozen van de internationale opsporingsorganisatie. Daarvoor was hij onder meer staatssecretaris van Publieke Veiligheid en directeur van de Chinese kustwacht.