De raadselachtige verdwijning van Interpolbaas Meng

Of Meng in zijn moederland is aangekomen, is niet zeker, maar een bron dicht bij het Franse onderzoek zegt tegen persbureau AFP: "Hij is niet in Frankrijk verdwenen".

Een andere aanwijzing komt van de andere kant van de wereld. "Hij is meegenomen voor verhoor op het moment dat hij landde in China", meldt de Hongkongse krant South China Morning Post op basis van een anonieme bron. De krant schrijft zegt dat het niet duidelijk is waar Meng wordt vastgehouden of waarover hij wordt ondervraagd.

In een reactie zegt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken voor een raadsel te staan. Het ministerie voegt eraan toe: "We praten met de Chinese autoriteiten." China heeft nog geen reactie gegeven op de verdwijning.

En het miniserie meldt ook bezorgd te zijn over dreigementen aan het adres van de echtgenote van Meng. Nog voor ze de vermissing had gemeld, kreeg de vrouw via telefoon en sociale media bedreigingen binnen. Ze heeft inmiddels politiebescherming gekregen.