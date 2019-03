Amerikanen willen sneller naar de maan: 'Binnen vijf jaar moet het gebeuren'

De Amerikanen willen een stuk sneller op de maan terugkeren dan tot nu toe het plan was. Eerder werd uitgegaan van het jaar 2028, maar vicepresident Mike Pence heeft gisteren in een toespraak gezegd dat het binnen vijf jaar moet gebeuren. Hoe hij dat voor elkaar wil krijgen is niet duidelijk.

Om dit te bereiken moeten er tientallen miljarden dollars geïnvesteerd worden, terwijl ruimtevaartorganisatie NASA het de afgelopen decennia juist met steeds minder geld moet doen. Ook dit jaar heeft de Trump-regering weer wat budget geschrapt.

Toch is het weer "tijd voor een giant leap", zei Pence gisteren verwijzend naar de historische woorden van astronaut Neil Armstrong toen hij in 1969 als eerste persoon voet op de maan zette. "Die volgende grote stap is om binnen de komende vijf jaar Amerikaanse astronauten naar de maan te brengen met alle mogelijke middelen."

Maak niet uit hoe

De laatste keer dat er een mens op de maan landde was op 11 december 1972. Sindsdien is de interesse in bemande maanmissies afgenomen. In 2005 kwam NASA onder president Bush met nieuwe plannen om in 2018 bemande maanlandingen uit te voeren en er een permanente basis op te bouwen. Onder Obama kwam er een rem op dat plan, want hij wilde zich op Mars richten. Onder Trump zijn die ambities weer omgedraaid.

Hoe Amerikanen binnen vijf jaar weer op de maan terechtkomen maakt voor de vicepresident nu weinig uit. Vooralsnog werd er vanuit gegaan dat dit met een raket van NASA zou gebeuren. "Maar als commerciële raketten de enige manier zijn om Amerikaanse astronauten in vijf jaar naar de maan te krijgen, dan worden het commerciële raketten." Los van dat statement zei Pence niet hoe de plannen er verder uitzien.

Gateway en SLS

Dat de vicepresident ook naar commerciële partners als SpaceX kijkt is niet vreemd, want het bedrijf van Elon Musk is de laatste jaren erg succesvol. De maanraket van Musk is een doorontwikkeling van een raket die nu al goed werkt. NASA is ondertussen nog volop bezig met de ontwikkeling de SLS-raket die de astronauten naar de maan zou moeten lanceren - een raket die nog nooit gevlogen heeft.

De nieuwe raket van NASA zou in eerste instantie in 2017 voor het eerst gelanceerd worden, maar heeft flinke vertraging opgelopen. 2021 lijkt nu een realistisch lanceerjaar, maar na de woorden van Pence zei NASA-baas Jim Bridenstine dat 2020 ook mogelijk is. Hij twitterde "uitdaging geaccepteerd, nu aan het werk".