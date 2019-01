De nieuwe space race is een strijd tussen techmiljardairs

"Doordat de druk bij SpaceX hoger is, krijgen ze meer voor elkaar", zegt Netherlands Space Office-adviseur Glazener. "Ze hebben partijen als NASA nodig om te groeien." Daar krijgen de bedrijven opdrachten van, zoals het vervoeren van goederen of - in de toekomst - astronauten. "Blue Origin heeft zover ik weet alles intern gefinancierd."

Door die druk is Musk volgens beide experts nu de meest serieuze partij. "Los van het plan om naar Mars te gaan hebben ze een solide bedrijf neergezet", zegt Glazener verder over SpaceX. "Ze kunnen lanceren tegen unieke prijzen, dat is hartstikke knap. Blue Origin hoeft dat simpelweg allemaal nog niet te hebben." Wel is NASA recent een onderzoek gestart naar de werkcultuur bij SpaceX: naar verluidt was een wiet rokende Elon Musk daar aanleiding voor.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat ook Bezos successen wil behalen. Hij wil zijn raket New Glenn in 2020 voor het eerst lanceren. Maar dat is dus wel een jaar later dan de Crew Dragon Capsule van Musk.