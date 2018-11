'NASA start veiligheidsonderzoek na wiet rokende Elon Musk'

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een veiligheidsonderzoek aangekondigd naar SpaceX, het bedrijf van miljardair Elon Musk, en Boeing. De twee bedrijven zijn door de NASA ingehuurd om astronauten naar het ISS te vervoeren vanaf 2019.

Recent gedrag van Elon Musk is de aanleiding voor het onderzoek, zeggen bronnen tegen The Washington Post. De topman van SpaceX en autobedrijf Tesla rookte begin september een joint tijdens de opname van de podcast The Joe Rogan Experience. Ook nam hij een slok whiskey.

"Dat knaagde bij enkele hoge functionarissen van NASA", schrijft de krant, "en leidde ertoe dat de organisatie nadrukkelijker wil kijken naar de cultuur van de bedrijven".

Musk lag eerder ook onder vuur omdat hij via Twitter liet weten zijn andere bedrijf, Tesla, van de beurs te willen halen tegen een aandelenkoers van 420 dollar. Beurswaakhond SEC bestrafte hem daarvoor; hij moest opstappen als voorzitter van de raad van commissarissen. Ook moesten hij en Tesla ieder 20 miljoen dollar betalen.

Een drugsvrije omgeving

Het onderzoek, dat begin volgend jaar van start gaat, kan maanden duren en richt zich op "alles dat een impact kan hebben op de veiligheid". Het onderzoek zou zich niet focussen op de technische stand van zaken, maar op de werkcultuur.

Een woordvoerder van de ruimtevaartorganisatie wil tegenover de krant niet bevestigen of de joint van Musk de reden van het onderzoek is. Wel zegt hij dat het onderzoek "zou verzekeren dat de bedrijven voldoen aan NASA's standaard voor veiligheid op de werkvloer, inclusief een drugsvrije omgeving."

De NASA-topman voegt eraan toe dat hij er zeker van wil zijn dat het publiek vertrouwen heeft in het bemande ruimtevaartprogramma. "Als ik iets zie dat ongepast is, dan is mijn belangrijkste vraag welke cultuur daartoe geleid heeft en of NASA daarbij betrokken is. We moeten aan het Amerikaanse publiek laten zien dat als wij astronauten in een raket zetten, ze veilig zijn."

De baas voegt eraan toe dat hij "veel vertrouwen heeft in het SpaceX-team", maar dat "cultuur en leiderschap begint bij de top".

Reacties

SpaceX zegt in een verklaring tegen de krant dat het "de verantwoordelijkheid die NASA ons heeft gegeven" serieus neemt. Boeing zegt dat zijn bedrijfscultuur "zorgt voor de integriteit, veiligheid en kwaliteit van onze producten, onze mensen en hun werkomgeving".