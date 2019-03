Opnieuw stroomstoring Venezuela, regering suggereert sabotage

Voor de tweede keer in korte tijd zit een groot deel van Venezuela zonder elektriciteit. Volgens Venezolaanse media is in meer dan de helft van het land opnieuw de stroom uitgevallen. De minister van Communicatie, Rodríguez, zegt dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Net als begin maart suggereert hij dat het land het het doelwit is van een cyberaanval.

"De vorige keer dat het elektriciteitsnetwerk plat lag zeiden ze dat ook: vijanden hebben sabotage gepleegd", zegt correspondent Marc Bessems. "Maar mensen met kennis van zaken zeggen: het is veel waarschijnlijker dat dit gewoon met wanbeleid heeft te maken, dat dit komt door jaren van achterstallig onderhoud."

De vorige grote stroomstoring, begin maart, duurde bijna een week en verergerde de chaotische situatie. Het land heeft grote economische problemen en verkeert in een diepe politieke crisis. "In Maracaibo, de op een na grootste stad van het land, is er enorm geplunderd. Daar is het echt een paar dagen lang anarchie geweest", zegt Bessems.

Sancties

Om plunderingen zoals bij de vorige storing te voorkomen, besloten veel winkeliers vandaag de deuren eerder te sluiten. Ook het openbaar vervoer ligt voor een deel stil door de stroomstoring. Of er gevolgen zijn voor de ziekenhuizen, waar volgens de oppositie tientallen doden zijn gevallen bij de vorige storing, is nog niet bekend.

Sommige experts zien in de problemen het signaal dat de Amerikaanse sancties tegen de toch al verzwakte Venezolaanse oliesector effect hebben. "Dat is zo'n beetje de enige bron van inkomsten van de regering van Maduro. Als je kijkt naar wat er nu gebeurt, zie je: er zijn kennelijk geen goede back-up-systemen. Die functioneren op diesel en benzine en blijkbaar is daar niet genoeg meer van", zegt Bessems.

Russische vliegtuigen

"Je kunt natuurlijk nog wel olie en benzine uit Rusland halen, maar dat is erg kostbaar. De oude route, waarbij bewerkte brandstoffen uit de VS werden gehaald, bestaat niet meer", zegt Bessems. "Er zijn analisten die zeggen: dit gaan we de komende tijd vaker zien, want de sancties hebben dus duidelijk effect."

In Caracas zijn vandaag twee Russische vliegtuigen geland, met aan boord zo'n honderd militairen en materieel. "Dat was heel duidelijk een boodschap: de Russen staan nog steeds achter Maduro", zegt Bessems. Vanuit de VS is met afkeuring gereageerd op de komst van de Russische militairen.