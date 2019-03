Venezuela getroffen door grote stroomstoring, waterkrachtcentrale plat

Venezuela is getroffen door een grote stroomstoring. Naar verluidt hebben 22 van de 23 staten er last van. De storing duurt veel langer dan gebruikelijk is in het Zuid-Amerikaanse land.

De stroomstoring begon tijdens de avondspits gisteravond. Duizenden forenzen in de hoofdstad Caracas renden de straat op nadat de metro was uitgevallen en op straat ontstond een chaos doordat verkeerslichten niet meer functioneerden.

'Sabotage'

Volgens de minister van Communicatie Rodriguez is de elektriciteitsvoorziening gesaboteerd. Het staatselektriciteitsbedrijf meldt een hack bij dat de waterkrachtcentrale van Guri, een van de grootsten ter wereld.

Rodriguez zegt dat de aanval bedoeld was om het hele elektriciteitssysteem te ontregelen. Volgens hem was de digitale aanval georkestreerd door de Verenigde Staten die een pandemonium in Venezuela wilden veroorzaken.

"Wat is de intentie? Om de Venezolanen meerdere dagen zonder elektriciteit te laten zitten, zodat de vitale gebieden ook zonder stroom komen?", vroeg hij zich af in een toespraak op televisie. Volgens de minister was de elektriciteit in het oosten van het land na twee uur weer hersteld, maar veel Venezolanen zitten nog steeds zonder stroom.