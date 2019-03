VS waarschuwt Rusland vanwege militaire steun aan Venezuela

De Amerikaanse minister Pompeo van Buitenlandse Zaken heeft zijn Russische collega Lavrov in een telefoongesprek aangesproken op de Russische militaire versterkingen in Venezuela. De Verenigde Staten zullen niet lijdzaam toekijken terwijl Moskou troepen stuurt ter ondersteuning van president Maduro, zei Pompeo.

Lavrov zou daarop hebben geantwoord dat de VS een staatsgreep wil plegen in Venezuela. De pogingen daartoe zijn in strijd met het internationale recht, zegt de Russische regering.

Rusland is een van de belangrijkste bondgenoten van de regering van Maduro. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas landden gisteren opnieuw twee Russische militaire vliegtuigen. Aan boord zouden zo'n honderd militairen en materieel zijn geweest.

Volgens Pompeo raakt een oplossing voor de politieke crisis in Venezuela hierdoor verder uit zicht. Moskou zou volgens de minister beter de zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó kunnen steunen, zoals de VS en veel Zuid-Amerikaanse landen doen.

Amerikaanse sancties

De regering van president Trump kwam vrijdag met nieuwe sancties tegen de Venezolaanse olie-industrie. Op die manier hoopt het Witte Huis de belangrijkste inkomstenbron van president Maduro af te knijpen.

Volgens Maduro staan de Amerikaanse maatregelen gelijk aan een interventie. Bondgenoot Rusland probeerde de president eerder al te helpen met miljardeninvesteringen in de olie-industrie en stuurde in december ook al twee gevechtsvliegtuigen. Ook China en Cuba hebben zich achter Maduro geschaard.