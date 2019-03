Russische militaire vliegtuigen landen in Venezuela

In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn twee Russische militaire vliegtuigen geland. Aan boord van de vliegtuigen zouden zo'n honderd Russische militairen en materieel zijn geweest.

Volgens een Venezolaanse journalist gaat het om een Antonov-124 en een kleiner toestel. De Antonov zou via Syrië zijn gevlogen, waar de Russen ook bases hebben. Rusland en Venezuela werken militair samen en hebben in het verleden ook gezamenlijke oefeningen gehouden.

Een Venezolaanse ambtenaar heeft tegen het Amerikaanse persbureau AP gezegd dat de militairen in Venezuela zijn voor onderhoud van apparatuur, het trainen van troepen en strategische besprekingen.

Machtsstrijd

In december landden twee Russische gevechtsvliegtuigen in Venezuela. Dat werd toen gezien als teken van steun voor president Maduro. Rusland is een van de belangrijkste geldschieters en steunpilaren van de regering van Maduro. Moskou heeft miljarden geïnvesteerd in met name de olie-industrie in Venezuela.

Maduro is in een machtsstrijd verwikkeld met zelfverklaard interim-president Guaidó. Die laatste heeft de steun van de VS en veel westerse landen. De VS wil dat Maduro vertrekt en president Trump laat daarbij naar eigen zeggen alle opties open, ook militaire interventie sluit hij niet uit.